Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol inaugura su tradicional rastrillo benéfico

En la mañana del jueves 20 ha tenido lugar la inauguración oficial del rastrillo benéfico que con carácter benéfico, organiza cada año la delegación de Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol en el marco de la Campaña contra el hambre.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela ha inauguró el rastrillo benéfico de Manos Unidas, durante la visita al mismo, el regidor destacó el carácter solidario y generoso de los ferrolanos, siempre dispuestos a ayudar a quienes más lo precisan a través de iniciativas como ésta.

Rey Varela aprovechó para destacar la labor realizada por el equipo de Manos Unidas en la ciudad. “La Navidad es tiempo de reflexión y de pensar en las personas que más nos precisan, también lejos de aquí, y Manos Unidas hace una labor extraordinaria de cooperación internacional a través de la magnífica delegación de la entidad en Ferrol”, manifestó Rey Varela.

La finalidad del mismo es recaudar fondos para apoyar los proyectos sociales y de cooperación internacional que la entidad lleva a cabo en diferentes lugares del mundo.

Asimismo Martina Aneiros aprovechó la ocasión para poner en valor la labor de Manos Unidas que puso de ejemplo como “el esfuerzo colectivo puede marcar la diferencia” y animó a los presentes a colaborar con el proyecto. “A través del trabajo de Manos Unidas estamos aportando nuestro pequeño grado de arena en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”, aseguró.

El rastrillo benéfico podrá visitarse hasta mediados del próximo mes de diciembre en el número 48 de la calle Magdalena en horario de 11,00 a 13,30 y de 17,00 a 20,00 horas.