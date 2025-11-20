Calendario solidario dos bombeiros de Narón para a investigación da síndrome de Rett

A Asociación Deportiva Cultural Bombeiros Narón presentou este xoves o calendario solidario “O océano de Julieta 2026”.
O acto contou coa presenza de Julieta, a gran protagonista do proxecto; o Concelleiro de Seguridade Cidadá, José Oreona; o Inspector xefe do SPEIS Narón, Adrian Fraga; o Presidente da A.D.C. Bombeiros Narón, Luis García e a nai de Julieta, Lucia García. Tamén asistiron a fotógrafa Noelia Soto e o membro da asociación Carlos Doval, como impulsor do proxecto.
Julieta é unha nena de 22 meses que padece síndrome de Rett, unha enfermidade neurolóxica rara que afecta principalmente a nenas e provoca a perda progresiva de habilidades como falar, camiñar ou comer de forma independente. Bombeiros de Narón lanzan este calendario solidario co obxectivo de apoiar a investigación e mellorar a calidade de vida de Julieta e doutras nenas coa mesma enfermidade.
Desde o seu inicio, o calendario solidario ten contado coa participación desinteresada de varios profesionais. Entre eles, a edición e fotografía de Noelia Soto ou a Cooperativa Gráfica Sacauntos encargada da impresión. Así mesmo, recibiu o apoio das empresas MaSSevoluo, Tyche Narón, Cooperativa O Val, Arrecendo, Vibra Açaí Club, Café Ronnie, Australian, A Roldana e Ferretería Freixeiro, que financiaron os custes de impresión do calendario, ademais doutras empresas e particulares que, de maneira anónima, tamén quixeron colaborar mediante as súas doazóns.
O calendario solidario “O océano de Julieta” ten un prezo de 10€ e todos os fondos recadados doaranse de maneira íntegra á Asociación Mi Princesa Rett, entidade que financia proxectos de investigación no hospital San Juan de deus de Barcelona, centro pioneiro en ensaios clínicos sobre a síndrome de Rett.
Os exemplares, que xa están á venda, pódense mercar no propio parque de bombeiros e en ata 15 puntos de venda na zona de Ferrolterra, que poden consultarse nas redes de bombeiros Narón.