Mugardos renovará o parque infantil da Pedreira cun investimento de 84.000 €

7 enero, 2026 Dejar un comentario 247 Vistas

O Concello de Mugardos levará a cabo a renovación integral do parque infantil da Pedreira, unha actuación financiada a través do Plan POS+ Adicional 4/2025, cun orzamento total de 83.993,89 €.

O proxecto contempla a modernización completa da área de xogos, coa substitución dos elementos existentes por novos equipamentos máis seguros, accesibles e adaptados á normativa vixente, así como a mellora da contorna para garantir un espazo de lecer infantil de maior calidade.

O concelleiro delegado de Obras, Servizos, Medio e TICs, D. Jorge Manuel Kuntz Peiteado, destacou que esta actuación “responde á necesidade de actualizar unhas instalacións moi utilizadas polas familias do municipio, mellorando tanto a seguridade como a funcionalidade do parque”.

Kuntz Peiteado subliñou ademais que “desde o Concello seguimos priorizando investimentos que repercutan directamente no benestar da cidadanía, especialmente en espazos públicos destinados á infancia e ao goce familiar”.

Con esta intervención, o Concello de Mugardos reafirma o seu compromiso co mantemento e a mellora dos espazos públicos, apostando por infraestruturas máis modernas, seguras e adaptadas ás necesidades actuais do municipio.

Lea también

Un décimo del primer premio de la lotería «del Niño» fue vendido en As Pontes

El sorteo de ‘El Niño’ ha traído de nuevo la suerte a Galicia con premios …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *