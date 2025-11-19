Celebrado en la ESENGRA, Ferrol, el «VI concurso regional D.O.P. Baena de tortilla de patata»

Compartir Facebook

Las instalaciones de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra), en Ferrol, acogieron durante la mañana de este miércoles la sexta edición del Concurso regional de tortilla de patata que promueve la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) de aceites y vinos Baena (Córdoba).

En el certamen tomaron parte ocho escuelas de hostelería de Galicia, incluyendo centros como el CIFP Paseo das Pontes (A Coruña), CIFP Fraga do Eume (Pontedeume), IES Sanxillao (Lugo), IES Foz, CIFP Vilamarín, CPR Belarmino Fernández Iglesias (Lugo) y CIFP Compostela, además de la anfitriona, la Esengra.

En la entrega de premios participó al mediodía el comandante de la Escuela, capitán de navío José M. Faraldo Sordo al que acompaña la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros, y el representante de la DO. Baena. Se destacó el «buen hacer de las escuelas de formación profesional de hostelería gallegas y la calidad de las elaboraciones presentadas» en esta edición.

En cuanto al concurso, este se desarrolló en dos categorías. Así, en la modalidad de cocina el ganador fue el marinero Jesús Barcia Veiga, alumno de la Esengra, en esta ocasión por la elaboración y calidad del producto.

En cuanto a la categoría de sala, el estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, Mario Lorenzo Romero, fue el mejor valorado por la presentación y el maridaje ofrecido.

El jurado también concedió un premio especial a la escuela con la mejor puntuación global, que recayó también en el CIFP Paseo das Pontes de la ciudad herculina.