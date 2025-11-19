Sanjurjo lleva los Presupuestos de Ferrol-2026 a la Mesa General de Negociación

Compartir Facebook

El Gobierno local de Ferrol mantiene la periodicidad de esta mesa con la finalidad de tener un diálogo constante con los sindicatos.

La concejala de Recursos Humanos de Ferrol, Susana Sanjurjo, acompañada del teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, presidió este miércoles la Mesa general de negociación. “Aprovechamos la celebración de esta mesa para avanzar los presupuestos del 2026, para mantener un diálogo con los sindicatos y escucharlos”, subrayó.

Así, Sanjurjo les avanzó el proyecto del presupuesto del 2026, que fue aprobado inicialmente en la XGL de este lunes y si que llevará al pleno de fin de mes. “Ferrol contará en el 2026 con un presupuesto de 97.164.911,85 euros, un 5,71% más que en el 2025 y un 23,2% más que en el 2023”, trasladó.

En cuanto al Capítulo 1 Gastos de personal, recordó que “el plantel aumentó con 91 funcionarios desde que entramos a gobernar y completamos, además, la estabilización de 103 personas”. Este capítulo aumenta en más de dos millones de euros con respecto al presupuesto del 2025, “esto es porque aumenta el personal y ya está incluido en la noticia RPT, que entra en vigor el 1 de enero”, matizó.

Sanjurjo destacó, asimismo, el proceso de reorganización municipal iniciado en el 2023, que se tradujo en el 2025 en la aprobación después de 25 años de una noticia RPT.