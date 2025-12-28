Falleció el CN (r) Hermenegildo Franco Castañón. Sus cenizas serán depositadas en el cementerio de Catabois, en Ferrol

A los 82 años de edad ha fallecido en Las Rozas, Madrid el capitán de navío (r) Hermenegildo Franco Castañón. Ferrolano, fue una figura destacada en el ámbito de la historia naval española, reconocido por su labor como investigador y autor prolífico, un referente imprescindible en la historiografía naval contemporánea.

Gildo, como lo conocían sus compañeros del Tirso, mantuvo siempre un vínculo indisoluble con su ciudad natal. Sus primeros años de formación transcurrieron en las aulas del histórico Colegio Tirso de Molina, donde forjó el carácter disciplinado y la curiosidad intelectual que marcarían su trayectoria.

Como marino, alcanzó el grado de Capitán de Navío tras una brillante hoja de servicios que incluyó destinos de alta responsabilidad. Sin embargo, fue su pluma la que permitió que su legado trascendiera los muros de los arsenales.

Entre sus publicaciones más relevantes destacan «Sin perder el Norte» (2003), una investigación sobre la historia naval presentada en el Museo Militar de Ferrol; «La razón de Trafalgar» (2005), un análisis crítico de la campaña naval de 1805; «La Marina en la Revolución de Asturias y Cataluña» (2006) y «Los apostaderos y estaciones navales españolas en Ultramar» (1998).

Fue colaborador habitual en publicaciones especializadas como la Revista de Historia Naval y la Revista General de Marina, aportando estudios sobre la estrategia y los buques de la Armada a través de los siglos.

Especialista en historia militar y naval, ha obtenido premios como el 12 de octubre, el Francisco Moreno y el Elcano.

La capilla ardiente se encontraba en la sala 4 del Tanatorio de las Rozas, Madrid, y a últimas horas de la tarde de este domingo el cadáver sería incinerado dentro de la intimidad familiar. Las cenizas serán trasladadas a Ferrol para ser depositadas en el panteón familiar en el Cementerio Municipal de Catabois. Este martes, día 30, a las 12.30 h. se oficiará un funeral en la iglesia castrense de San Francisco.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a sus hijos Pilar, Mercedes, Carlos, Carmen y Elisa; hijos políticos, nietos y demás familia.

-«Buen viento y mar de popa en tu última singladura.» . «Su estela permanecerá siempre en el corazón de quienes compartimos su rumbo».