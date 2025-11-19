O Parrulo Ferrol se despide de la Copa del Rey ante el muro defensivo del Heredia 21 Málaga CR

O Parrulo Ferrol no pudo romper el muro defensivo del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, cayendo por 2-0 en la cuarta ronda de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único disputado en la noche del miércoles, en el Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque, Málaga).

El juego estaba igualado y disputado en los primeros minutos, sin un dominador claro, siendo el local Nando Torres el que daba el primer aviso en una internada en el área, evitando su lanzamiento entre Dennis Berthod y Niko Vukmir.

Era el propio Niko Vukmir quien lo intentaba por primera vez para O Parrulo Ferrol instantes después, con un tiro a media altura desde diez metros al que por poco no llegaba Iván Rumbo al segundo palo.

Con el paso de las jugadas, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda parecía llegar con más peligro, con Pablo Ordóñez queriendo sorprender de larga distancia, pero Dennis Berthod estaba atento bajo palos sacando una gran mano, mientras que, poco después, de nuevo Nando Torres creaba peligro al contragolpe, con un tiro raso en la frontal del área que golpeaba en el poste y se iba fuera, pero en la siguiente llegada ya no perdonaba, conectando una buena volea al segundo palo tras una falta lateral, subiendo el 1-0 al marcador.

A pesar de este gol encajado, O Parrulo Ferrol seguía siendo fiel a su estilo de juego, buscando el empate, con Dennis Berthod sumándose al ataque, intentándolo con un tiro desde quince metros a media altura obligando a su homólogo Mellado a realizar una gran estirada.

Nando Torres creaba auténticos dolores de cabeza a los jugadores ferrolanos con su juego, al quedarse solo delante de Dennis Berthod en una buena jugada personal, pero su lanzamiento se marchaba fuera por poco.

El juego estaba siendo de ida y vuelta, muy físico, donde el gol podía caer en cualquiera de las dos porterías, enviando Gonzalo Santa Cruz un balón al palo con un tiro cruzado dentro del área, pero con este 1-0 el partido se iba al descanso.

El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda quería empezar fuerte el segundo tiempo queriendo sorprender Nando Torres con una vaselina en la frontal del área que se le iba fuera por unos centímetros. En la otra área intentaba responder Morgato con un tiro a media altura desde el borde del área que despejaba Mellado.

Estaba siendo muy intenso el juego, con los dos equipos presionando a toda la pista, mientras las faltas iban subiendo rápido al marcador, como también varias tarjetas amarillas a los parrulos, que buscaban el empate con una nueva subida al ataque de Dennis Berthod con un tiro raso desde quince metros por raso que despejaba Mellado, mismo destino que tuvo el tiro cruzado de Niko Vukmir dentro del área en una buena jugada de equipo.

O Parrulo Ferrol estaba mereciendo el empate y lo tuvo en sus botas Gonzalo Santa Cruz con un tiro en la frontal del área que se le marchaba alto, como también Jhoy en una jugada de saque de esquina, pero nuevamente Mellado sacaba una gran mano.

Mellado estaba siendo clave en esta recta final de partido, sacando manos salvadoras como la que le sacaba a Penezio en la frontal del área.

El tiempo se estaba acabando y Jon saltaba a la pista como portero-jugador en los ferrolanos y, con los dos equipos ya en cinco faltas, Campano sentenciaba el partido con un gol desde 25 metros a portería vacía tras hacerse con un balón a falta de 26 segundos, por lo que no habría tiempo para más y este 2-0 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, se acaba el camino de O Parrulo Ferrol en esta temporada en la Copa del Rey. Este domingo volverán a la pista, visitando al ATP Iluminación Ribera Navarra, en la 11ª jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón Municipal de Tudela.

Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda: Mellado, Diego Tosina, Davilillo, Campano, Kiko – también jugaron – Miguel, Alvarito, Nando Torres, Pablo Guti, Fernando, Pabli, Pablo Ordóñez y Carlos.

O Parrulo Ferrol: Dennis Berthod, Iván Rumbo, Jon, Morgato, Niko Vukmir – también jugaron – Xavi Cols, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Jhoy, Turbi, Penezio y Borja.

Árbitros: David Pizarro y Víctor Girela, junto con Aarón García como asistente (Comité andaluz). Amonestaron al local Pablo Ordóñez y a los visitantes Gonzalo Santa Cruz, Iván Rumbo y Diogo, como a los entrenadores Gerard Casas y Pol Cuairán.

Goles: 1-0 Nando Torres min.7, 2-0 Campano min.39.

Pabellón: José Luis Pérez Canca (Carranque, Málaga).