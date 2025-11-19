Neda inicia sus talleres de uso del smartphone dirigidos a personas mayores.

Compartir Facebook

Una veintena de vecinos y vecinas nedenses participan desde esta semana en los cursos sobre manejo del smartphone, que impulsa el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación. La iniciativa, que se prolongará hasta la primera quincena de diciembre, busca que los mayores de la localidad aprovechen, de forma segura, las posibilidades que ofrecen sus dispositivos móviles.

La iniciativa, que contará con varias sesiones semanales, arrancaba el lunes en el local social de Anca y más en el centro cívico de la villa. Un primero encuentro en el que, además de entregar el material formativo, si evaluó el nivel de conocimiento del alumnado y se resolvieron las primeras dudas.

A lo largo de las próximas semanas, las personas participantes explorarán las múltiples posibilidades de comunicación, ocio y facilidades para la realización de gestiones que permiten sus teléfonos inteligentes. Así, por ejemplo, aprenderán a realizar vídeo llamadas, a través de WhatsApp y de plataformas como Meet o Zoom; se familiarizará con herramientas de información y entretenimiento, conocerán como obtener el certificado digital para hacer trámites con la administración y manejarán aplicaciones de uso frecuente como la app-y-saude.

Los cursillos municipales se desarrollan gracias a la ayuda provincial para la realización de actividades de envejecimiento activo en pequeños municipios coruñeses.