Abierta la solicitud en Ferrol para participar en los campamentos de Navidad

La concejala de Mujer e Igualdad, de Ferrol Elvira Miramontes , avanzó que hasta 1 de diciembre está abierto el plazo de solicitud para participar en una nueva edición de los campamentos urbanos y rurales navideños 2025/2026. “Los campamentos de Navidad al igual que los de verano, facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral y fomentan un cambio de mentalidad y de valores de acuerdo con el principio de igualdad entre hombres y mujeres”, señaló.

Este año se celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2 y 5 de enero de 2026. Se ofertan 70 plazas para los campamentos en la zona urbana, que se realizarán en la ludoteca de la plaza de España y en el CEIP de Ponzos, y 30 plazas para la zona rural que se celebrará en el local de la AVV de Esmelle.

El servicio se prestará de lunes a viernes, excepto festivos y el 24 y 31 de diciembre, en horario común de 09:30 a 13:30 horas y en horario ampliado de 08:30 a 14:30 horas.

Miramontes recordó que este programa “está dirigido la menores con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años”, matizando que “deben tener los 3 años cumplidos el 22 de diciembre de 2025 y no cumplir los 14 años antes de 5 de enero de 2026”.

El requisito imprescindible es que el menor esté empradoado en el Ayuntamiento de Ferrol, excepto los menores derivados de la Casa de Acogida Municipal. Las solicitudes seguirán un riguroso orden de inscripción de acuerdo con los criterios de preferencia de familia monoparental empleado o realizando un curso de formación ocupacional/formación para el empleo, homologado por el Servicio Público de Empleo; mujer víctima de violencia de género; dos progenitores o tutores legales empleados o realizando un curso de formación ocupacional/formación para el empleo, homologado por el servicio público de empleo y el cuarto supuesto es un progenitor o tutor legal empleado o realizando un curso de formación ocupacional/formación para el empleo, homologado por el servicio público de empleo.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 09:00 la 14:00 horas, o en cualquiera de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El plazo de inscripción finaliza el 1 de diciembre.