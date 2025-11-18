El Concello de Mugardos inicia el procedimiento para contratar el suministro eléctrico municipal por cerca de 3 millones de euros

El Ayuntamiento de Mugardos acaba de iniciar el procedimiento administrativo para la contratación del servicio de distribución y suministro eléctrico de todas las instalaciones municipales, incluyendo la iluminación pública. Se trata de un contrato de gran envergadura, con un presupuesto total de 2.921.282,90 euros y una duración prevista de 2 años, prorrogables por otros 2 años adicionales (un año por prórroga).

Este procedimiento supone la primera vez que Mugardos lleva a cabo una licitación integral de estas características, ya que hasta ahora nunca se tramitó un contrato único para la contratación de la energía municipal. El concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y TIC, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, destacó la importancia técnica y económica de este proceso. «Es un contrato muy complejo, el primero de este tipo que se realiza en nuestro ayuntamiento, y requiere una preparación minuciosa. La cantidad puede parecer elevada, pero nuestro objetivo es precisamente el contrario, que Mugardos pueda ahorrar en la factura de la luz. Un contrato con estas características nos permiten una mejor planificación y mayor capacidad de negociación para reducir el coste energético municipal».

Por su parte, la concejala de Hacienda, Ana Varela, subrayó que esta licitación es un paso imprescindible para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. «La contratación separada y fragmentada de la energía no era sostenible ni controlable. Con este procedimiento damos un salto importante en planificación, estabilidad presupuestaria y transparencia. Un contrato único permitirá tener una visión clara del gasto energético real e introducir medidas de ahorro que repercutan directamente en las arcas municipales». Varela también incidió en la relevancia estratégica de esta iniciativa. «Hablamos de casi 3 millones de euros, una cifra muy relevante para Mugardos. Gestionar de forma rigurosa este contrato es fundamental para garantizar que cada euro público se utilice con responsabilidad y sentido común».

El Ayuntamiento de Mugardos continuará informando sobre los avances del procedimiento en las próximas semanas, la medida que se vayan completando los informes técnicos y los pasos administrativos necesarios.