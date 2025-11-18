Unha unidade móbil para a doazón de sangue visita Narón

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue ADOS despraza unha unidade móbil á cidade de Narón este mércores 19 e xoves 20 de novembro.
O vehículo permanecerá operativo nas inmediacións do centro de saúde, en horario de 9:30 a 14:30 horas e de 15:30 a 21:00 horas. Dende ADOS lembran a importancia de manter uns hábitos axeitados antes de doar sangue. Así, recoméndase que as persoas que acudan pola mañá tomen o seu almorzo con normalidade, e que aquelas que o fagan pola tarde agarden dúas horas despois do xantar.
As persoas doantes deberán acreditarse coa tarxeta de doante, o DNI ou outro documento oficial de identificación, e informar ao persoal médico no caso de estar a seguir algún tratamento farmacolóxico. A Axencia anima á cidadanía de Narón a participar nesta nova campaña solidaria, lembrando que cada doazón pode axudar a salvar vidas.