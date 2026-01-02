El servicio de asesoramiento jurídico de Valdoviño en 2025 atendió a 59 vecinos

Compartir Facebook

El Servicio de Asesoramiento Jurídico para personas en situación de vulnerabilidad social que ofrece el ayuntamiento de Valdoviño ha dado a conocer el balance de actividad en el 2025.

A lo largo de los últimos 12 meses, el servicio atendió presencialmente a 59 personas, con diferentes necesidades, desde asesoramiento en materia de acceso a ayudas económicas para usuario en riesgo de exclusión social, hasta situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.

El servicio, que el ayuntamiento de Valdoviño ponía en marcha a mediados de 2022, es gratuito para los vecinos, que son derivadas desde el departamento municipal de Servicios Sociales tras la valoración del equipo de trabajadoras.

Desde la oficina se ofrece asesoramiento y ayuda en materia jurídica en aquellos casos que es precisa y la persona demandante carece de los recursos necesarios para costearla. Además, la profesional encargada del servicio colabora con tareas de asesoramiento con el departamento de Servicios Sociales, así como con trabajos de elaboración de documentación y normativa.