A alcaldesa de Narón clausura a Feira do Sector Primario animando a mocidade a emprender

O Pazo da Cultura de Narón acolleu este martes a Feira do Sector Primario, unha xornada divulgativa organizada por AJE Ferrolterra, en colaboración co Concello de Narón e a Deputación da Coruña, e destinada a achegar ao alumnado de secundaria e FP as oportunidades profesionais existentes no sector primario galego.
 
 
A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, foi a encargada de clausurar o encontro, no que animou á mocidade “a valorar o potencial dun sector estratéxico para a comarca e para Galicia”, e destacou a importancia de “apostar polo emprendemento con proxectos sostibles, innovadores e conectados coa realidade do territorio porque no sector primario hai futuro”.
 
 
 
A feira reuniu a empresas e entidades representativas do sector —como Agroflor, a Cofradía de Pescadores de Barallobre, Campo Capela, A Fusquenlla ou a Comunidade de Montes— xunto co alumnado de sete centros educativos de Ferrolterra, Eume e Ortegal. En total, máis de 250 estudantes de 4º da ESO, 1º de Bacharelato e Formación Profesional participaron nas actividades e charlas programadas, enmarcadas no Proxecto Emprende Xove – Minimarket, iniciativa de AJE Ferrolterra que reúne este curso a 14 centros educativos da comarca.
 
 
 
O programa inclúe talleres, creación de proxectos e formación práctica, e culminará no mes de febreiro coa celebración do Minimarket no propio Pazo da Cultura. Ademais das ponencias e encontros coas empresas convidadas, o alumnado contou con stands informativos da Cofradía de Barallobre, Seitura 22, Banco Santander e os GALP, que puxeron ao seu alcance recursos profesionais, orientación laboral e información sobre iniciativas de apoio ao emprendemento e á innovación no sector.
 

