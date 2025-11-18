Valdoviño habilita en Villarrube el primer sendero equipado de la localidad, siguiendo el curso del río Ferrerías

Presenta este itinerario único a través de una ruta guiada el próximo 6 de diciembre, gratuito y con plazas limitadas.

El Ayuntamiento de Valdoviño ha habilitado en Vilarrube el primer sendero equipado de la localidad, y el próximo 6 de diciembre a las

10:00 horas organizará una ruta guiada para darlo a conocer entre vecinos y visitantes.

Parte del aparcamiento de la playa de Villarrube, discurre en paralelo al curso del río Herrerías, y concluye en las cercanías del embalse de las Forcadas. En los últimos meses, el Ayuntamiento encargaba a la firma Portal Norte los trabajos de acondicionamiento de la senda, desde el diseño de la ruta hasta el desbroce de maleza, además de equipar algunos puntos con cables y grapas para facilitar el paso.

A lo largo de 5 kilómetros podremos descubrir una zona virgen y salvaje, con flora de ribera autóctona y saltos de agua realmente increíbles. De dificultad media-alta, el tiempo estimado para completar la ruta, que guiará la propia empresa Portal Norte, será de 4 horas.

Además, el regreso disminuirá en dificultad, ya que se realizará por pistas de tierra hasta el punto de salida. Con participación gratuita y plazas limitadas, la reserva puede realizarse a través del whatsapp 648 877 780. En caso de menores de edad, deberán ir acompañados de una persona adulta.

También es obligatorio llevar calzado de montaña con buen agarre, ropa adecuada, impermeable, guantes y agua. Eso sí, en caso de que el tiempo no acompañe se aplazaría a otra fecha

El alcalde, Alberto González, animaba al vecindario a conocer una ruta única que, sin duda, contribuirá a dar a conocer el entorno natural de Villarrube, reforzando su atractivo turístico.