Os xurados dos premios Ángeles Alvariño e González Llanos avalían en Ferrol os traballos presentados

A veterinaria Rebeca Atencia forma parte do xurado do premio Ángeles Alvariño.
O edificio do Concello de Ferrol acolle estes días as reunións dos xurados dos premios de premios de investigación Ángeles Alvariño e González Llanos ano 2025.
A prestixiosa veterinaria ferrolá Rebeca Atencia forma parte do xurado do premio Ángeles Alvariño, que está referido ao ámbito das Ciencias e ás titulacións universitarias que nel se inclúen. Completan o equipo avaliador os profesores da Universidade da Coruña (UDC), Sandra García Garabal-Mosquera, Sergio Rodríguez Roiloa e Pablo Ligero Martínez Risco.
Ademais, tamén se reuniu o xurado do Premio de investigación González Llanos do ámbito da Enxeñería e da Arquitectura, conformado polas profesoras da UDC Zaida García Requeijo e Carolina Camba Fabal, polo investigador da UDC, Anotnio Joaquín Rodríguez González, e pola presidenta da delegación en Ferrol do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Carmen Pérez Parapar.
En ambos premios, preside o xurado a concelleira de Educación, Patricia Cons. Cómpre lembrar que estes galardóns teñen como finalidade apoiar e impulsar os labores de investigación realizados nalgún dos ámbitos universitarios cos que se relacionan. Poderanse relacionar xa sexa desde un enfoque estritamente teórico, a partir da análise de experiencias/feitos concretas/os ou como proxectos de futuro, podendo por tanto ter unha perspectiva histórica, de presente ou como proxección de futuro.
O xurado fallará os premios -dotados con 10.000 euros cada un- no mes de decembro.