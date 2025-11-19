Sesión COIN/AINE-EPEF en Ferrol sobre «Habilitación Naval»

Este 19 de novembro ás 18:15 horas terá lugar a cuarta e última das conferencias que a Delegación Territorial en Galicia do Colexio e Asociación de Enxeñeiros Navais e Oceánicos, ten previsto organizar ao longo do 2025, en colaboración coa Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e subvencionada pola Deputación da Coruña.
Nesta xornada falarase do que engloba a habilitación naval como illamentos térmicos, acústicos, proteción contra incendios; habitabilidade, normativas aplicables e integración de sistemas (HVAC, canleado, mobiliario técnico); tamén se exporán as diferenzas con outras disciplinas como poden ser estrutura, propulsión, etc.
Finalmente exporanse as tendencias e futuro da habilitación naval, en dixitalización, sostenibilidades, automatización e prefabricación, así como novos tipos de buques (cruceiros sostibles, buques militares de nova xeración).
O relator principal desta xornada, será o enxeñeiro naval Pablo Guerrero Salgado, COO do Grupo GABADI, S.L.. Responsable da xestión estratéxica de operacións de «Nuestra señora de Lourdes (NSL), Gabadi, S.L., Gabadi Services Canada, Isonell e Moncina. Lidera as áreas de Comercial, Compras, Enxeñería, Produción e Oficina Técnica. É o encargado da planificación estratéxica, coordinación interdepartamental e optimización de procesos para garantir a eficiencia, calidade e rentabilidade»
Terá lugar no salón de actos Concepción Arenal -Campus Industrial de Ferrol. Está dirixido a estudantes de Grao e Máster, e público en xeral interesado na materia ata completar aforo.
Inscricións: https://bit.ly/3JjvCQV