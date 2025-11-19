Neda convoca ayudas a entidades sin ánimo de lucro para impulsar actividades culturales y deportivas

El Ayuntamiento de Neda abre este miércoles 19 el plazo para solicitar las ayudas municipales dirigidas a entidades, asociaciones, o agrupaciones vecinales de la localidad para la promoción de actividades culturales y deportivas. La administración local reserva 16.000 euros en apoyo a la labor de las entidades sin fin de lucro, la financiación de iniciativas desarrolladas entre 1 de enero y el 31 de diciembre de este 2025.

Según las bases de la convocatoria, podrán beneficiarse entidades sin fin de lucro, inscritas en el Registro municipal de asociaciones y que desarrollen sus actividades “preferentemente en el término municipal” o, en el caso de efectuarse fuera, “deberán tratarse de actividades que suplan o complementen a las atribuidas al Ayuntamiento”.

Cultura

En el campo cultural, subvencionables actividades como exposiciones, publicaciones, celebraciones, conferencias, homenajes, concursos, certámenes, muestras, excursiones culturales, eventos musicales, estudios y “en general, cualquier actividad de conservación, promoción y divulgación de los valores culturales”. Se primarán las iniciativas dirigidas a los colectivos de mayores y a la juventud, así como las organizadas conjuntamente por varias asociaciones.

El gobierno local destinará 10.000 euros para promocionar las actividades culturales, manteniendo el importe máximo a conceder por solicitud en 1.500 euros.

Deportes

En el plano deportivo, se apoyará el trabajo de clubes deportivos que fomente las actividades físico-deportivas a lo largo del 2025. Se primará en el reparto de fondos (un total de 6.000 euros) a los que organicen actividades de carácter permanente, a los que tengan más de un equipo en competición, y a los que cuenten con más fichas en competición federadas.

Tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, se abre el plazo para pedir las ayudas hasta el próximo 9 de diciembre. Se tendrá que presentar la solicitud,acompañada de la pertinente documentación, en el registro general municipal.