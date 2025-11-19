O Xeoparque Cabo Ortegal inicia o proxecto para a implementación do Sistema Europeo de Indicadores Turísticos

A acción verase complementada coa creación dun Consello de Sostibilidade con membros representantes do tecido empresarial local.
O Xeoparque Cabo Ortegal inicia un novo proxecto para a implementación do Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) no territorio e continúa adoptando medidas para avanzar cara o seu modelo de Destino Turístico Sostible. Esta acción suporá un fito importante para o turismo xeolóxico na comarca, xa que estes medidores permiten avaliar obxectivamente o impacto turístico a nivel ambiental, social e económico. Deste xeito, o Xeoparque contará con datos e medicións reais que lle permitrán seguir medrando e adaptándose ás necesidades concretas do territorio, acadando o perfecto acomodo turístico e creando novas oportunidades de negocio dentro do tecido empresarial local.
O proxecto, que se atopa na súa fase inicial, foi aprobado na última Xunta Directiva e implicará a creación dun Consello de Sostibilidade. Este novo órgano de xestión estará integrado por membros do Xeoparque, representantes dos Concellos que conforman o territorio, asociacións e empresas locais, que forman parte da cadea de valor turístico e do tecido económico da contorna.
O xerente, José Miguel alonso Pumar, mantivo unha reunión coa empresa Hidria, que será a encargada de levar a cabo a implementación do sistema, para sentar as bases dos primeiros pasos da actuación. Esta entidade conta con experiencia levando a cabo proxectos en materia de turismo sostible a nivel internacional.
A Deputación da Coruña promove esta mellora dentro do marco do Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) – Proxecto Xeoparque Cabo Ortegal, financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).