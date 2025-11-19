El Club Rugby Ferrol colabora con la recogida de alimentos para la Cocina Económica

19 noviembre, 2025 Dejar un comentario 75 Vistas

El Club Rugby Ferrol colabora con la Cocina Económica en la recogida de alimentos toda esta semana, lunes, miércoles y viernes de 19 la 20:30 horas, en el Colegio Juan de Lángara.

Desde el Club de Rugby de Ferrol piden colaboración a las familias deportistas, y a las que no lo son también, para que hagan su aportación de alimentos no perecederos que se entregarán a la Cocina Económica el fin de semana de 22 de Noviembre. «Estos alimentos son una pequeña colaboración con el gran trabajo que hacen las personas que trabajan y las voluntarias de esta Cocina Económica, dando alimento la mucha gente necesitada en nuestra ciudad y en la comarca», declaran desde el Club.

El Club de Rugby está celebrando sus entrenamientos en el C.E.I.P. Almirante Juan de Lángara y Huarte ( Estr. de Catabois, 45-71-Ferrol) , por lo que es allí donde hacen la recogida, el miércoles 19 y viernes 21 de noviembre, de 19:00 la 20:30 horas.

C.E.I.P. Almirante Juan de Lángara y Huarte

Agradecemos de antemano toda aquella aportación por parte de las familias usuarias del club y de todas aquellas personas que se quieran aportar y colaborar con nosotros” indica Marta Grandal, presidenta del Club de Rugby.

