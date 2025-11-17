O Parrulo Ferrol mira a la Copa del Rey este miércoles en Málaga

Empieza el camino en la Copa del Rey en esta temporada para O Parrulo Ferrol y lo hace visitando a un rival al que conoce a la perfección como es el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, en una cuarta ronda que se disputará a partido único este miércoles, a las 20:30 horas, en el Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque) y que se podrá ver en directo en el canal de Youtube de la entidad malagueña.

Antes de partir para tierras andaluzas comparecían en la tarde del lunes en rueda de prensa en el Pabellón de A Malata el portero Dennis Berthod y el entrenador Gerard Casas, en un evento patrocinado por Delipollos.

Los ferrolanos afrontarán este duelo copero casi sin descanso. “Nos espera un partido duro, casi sin tiempo para descansar y entrenar, pero queremos llevarnos la victoria de vuelta a casa”, afirmaba el portero Dennis Berthod.

Hay “muy buenos recuerdos” del Pabellón José Luis Pérez Canca donde consiguieron el ascenso a la máxima categoría en el mes de junio precisamente ante su rival de este miércoles y “ojalá se repitan”, reconocía.

En este inicio liguero Dennis Berthod está siendo uno de los protagonistas al ser el portero elegido para evitar los lanzamientos de penalti y doble penalti de los rivales, quedándose muy cerca de evitar el último gol del Córdoba Patrimonio de la Humanidad el pasado domingo. “Cada día entrenamos más para evitar y analizar los fallos y poder dar el cien por cien en cada partido”, aunque esperaba que la eliminatoria la puedan conseguir ganar en el tiempo reglamentario y no ir a la tanda de penaltis “aunque si eso sucede, estaremos listos.”

Dennis Berthod no espera encontrarse muchas diferencias del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda respecto al de la temporada pasada. “Siguen siendo un equipo muy competitivo, con muy buena plantilla, se reforzaron bien y van a estar al cien por cien para intentar conseguir esta victoria.”

Gerard Casas: “Este es un buen partido mentalmente para jugar”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, también tenía “un recuerdo muy bueno” de su última visita al Pabellón José Luis Pérez Canca “con el mejor equipo de playoff y el mejor cuerpo técnico”, pero esta temporada ya es diferente, haciendo suyas las palabras de Dennis Berthod de un conjunto malagueño “que se ha reforzado muy bien y tienen mucho mejor equipo del año pasado, manteniendo el entrenador y bloque de jugadores”, por lo que esperaba un partido “muy duro”, con los locales “teniendo un extra de motivación, porque no tienen nada que perder, lo que les hace peligrosos.”

La Copa del Rey es una buena competición “para dar la oportunidad a jugadores que se lo merecen y que en liga juegan poco”, como también para el cuerpo técnico “para poder verlos en pista”, con el objetivo de “igualar cargas y minutos”, en el que es necesario “un cambio de chip, algo bueno y fresco”, a pesar del viaje “duro y largo”, pero es “un buen partido mentalmente para jugar.”

Gerard Casas confirmaba la ausencia de Rubén Orzáez en este partido copero “al llevar varios partidos tocado y estar al límite”, mientras que el resto de jugadores estarán disponibles.

El objetivo de O Parrulo Ferrol en todos los partidos “es ganar siempre”, con una plantilla “en la que hay jugadores que no han tenido muchos minutos y que habrían podido jugar” y en una plantilla de catorce jugadores “no pueden jugar todos”, recordando que este partido de Copa del Rey “es importante y es una ocasión bonita.”

Esta es una semana intensa para O Parrulo Ferrol ya que este domingo tendrán que visitar en liga al ATP Iluminación Ribera Navarra. En estos momentos “por suerte no hay ningún lesionado” para afrontar esta semana intensa, lo que habla “muy bien del trabajo del preparador físico y de lo que se cuidan los jugadores”. Esto permite a estas alturas de la competición “tener jugadores descansados y esto lo podemos aprovechar para el domingo.”