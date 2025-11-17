Casi 5.800 candidatos en la última convocatoria de Navantia Ferrol optan a 66 plazas

La última convocatoria de empleo para Navantia Ferrol ha generado una respuesta masiva, con 5.781 candidatos inscritos para las 66 plazas publicadas el 1 de septiembre, distribuidas en 44 procesos.

Según el comunicado emitido este lunes por la Comisión local de empleo, los procesos que despertaron mayor interés y recibieron más inscripciones fueron: ingeniero/a especialista (334 inscritos); seis vacantes de ingeniero/a junior para el área de producción (290 inscritos) e ingeniero/a junior para el área de innovación (242 inscritos).

De los 44 procesos en curso, la Comisión detalla que 30 se encuentran en fase de reclamación (15 GP1/GP2 y 15 GP3/GP4). Además, cinco procesos GP1/GP2 están en la fase de entrevista, y cinco (GP3 y GP4) están pendientes de la publicación de la fecha de examen.

En cuanto a la convocatoria previa, de las 31 plazas de mayo, cuatro procesos permanecen abiertos. Destaca el puesto de ingeniero/a junior en Sistemas SAP Producción, que ha quedado vacante por falta de candidatos aptos.

PREVISIÓN NUEVOS PERFILES

La Comisión también informó sobre el progreso en la definición de las 100 nuevas plazas anunciadas previamente. La prioridad de los nuevos perfiles será el área de Producción y el nuevo taller de bloques.

En cuanto a los grupos GP3/GP4 (Operarios), la previsión incluye la contratación de 16 operarios junior y 14 senior, con plazas previstas para ajustadores/montadores, armadores, soldadores y técnicos de automatización, entre otros.

Respecto a los grupos GP1/GP2 (titulados), se valoran 13 perfiles, de los cuales 10 serían para Producción (seis juniors y cuatro sénior) y tres perfiles séniores para el área de ingeniería.