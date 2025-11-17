Abierta en Neda la inscripción en el taller “Autoconocimiento para una vida sana” con motivo del 25N

El Ayuntamiento de Neda organiza, en el marco de su programación especial con motivo del 25 N, el taller de “Autoconocimiento para una vida sana”. La propuesta se desarrollará a lo largo de tres sesiones, en las que las personas participantes aprenderán a “conectar, expresar y transformar sus emociones” y se familiarizarán con ejercicios de autocuidado útiles para sentirse mejor.

A lo largo de esta semana estará abierta la inscripción en la biblioteca municipal. Las plazas son limitadas.

La antropóloga social y experta en temas de autocoñecemento, sexualidad y relación humanas Roxana Volio se pondrá al frente de esta propuesta, que incide en la importancia de que las personas se conozcan y se traten mejor a sí mismas (se hablará de auto percepción, autoestima…) como punto de partida para tener relaciones más sanas con los demás, y con la sociedad.

El taller tendrá lugar los lunes 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre, de 16:30 a 19 horas, aproximadamente, en la Casa de la Cultura de Neda. Y en él, a través de ejercicios prácticos, se pondrá el foco en la importancia del buen trato como vía para promover una vida libre de toda forma de violencia.

A lo largo de las tres sesiones, en las que el respeto y la confidencialidad serán esenciales, las personas participantes aprenderán recursos para mejorar sus relaciones interpersonales y también para sentirse mejor (técnicas de respiración, relajación y meditación; ejercicios de autocuidado, de cuidado mutuo…)

Los vecinos interesados en participar en este taller de crecimiento personal, dirigido por Volio Monge, y promovido con los Fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, deberán anotarse en la biblioteca 981390233 hasta este viernes, teniendo prioridad las personas del municipio.