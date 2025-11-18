Club Arco Narón obtiene en la competición I Trofeo Concello de Meis 4 Oros, 2 Platas y 1 Bronce

Usando la clasificación del round correspondiente a la III jornada de la Liga Galega indoor, se celebró, en jornada de tarde, en Meis (PO) una competición denominada I Trofeo Concello de Meis, de encuentros individuales (eliminatorias), en la que participaban los deportistas del Club Arco Narón que en la mañana disputaron la 3ª jornada de Liga.

Recurvo Alevín Mujer:

Alba Oca Barreiro que partía de la 1ª plaza se aseguraba de esta manera, un puesto directo en la Final.

Encuentro igualadísimo en el que se llegó a las 3 ultimas con una marcador empatado (4-4).

Ahí Alba sacó a relucir su potencial venciendo finalmente 6-4. Consiguiendo la 1ª plaza final .

Recurvo Alevín Hombre:

Saul Gómez Vázquez que partía también de la 1ª posición, perdía sorpresivamente su semifinal contra el 4º clasificado de la mañana, y tenía que luchar por el bronce. Venció cómodamente (6-2) y se hizo finalmente con la 3ª plaza final .

Recurvo Infantil U15 Mujer:

Paula Pérez Díaz, partía de la 1ª posición de por la mañana, vencía 7-1 su semifinal y se plantaba en la final, en donde se enfrentó a su compañera de club Adriana.



Adriana Rodríguez Soto, por su parte, con su 2ª plaza en la mañana se plantaba en semifinales y vencía con comodidad (6-0) y llegaba a la final contra su compañera Paula Pérez.

Finalmente se impone (7-1) Paula que se hace con la 1ª plaza final , mientras que Adriana consigue una estupenda 2ª plaza final .

De 4 participantes presentados el sábado, obtuvieron: 2 OROS, 1 PLATA, 1 BRONCE

Ya en la jornada del domingo y con un planteamiento igual al sábado (se partía de la clasificación de la III Liga, disputada en la mañana de esa misma jornada) y se dirimía la clasificación con encuentros individuales..

Recurvo Cadete U18 – CATEGORÍA UNIFICADA (mujeres y hombres):

Lúa Teijeiro Aneiros partía de la 1ª plaza de la mañana. Vencía en 1/4 de final (6-0), ya en semifinales vencía a su compañera Iria (6-2) y se plantaba en la final contra su también compañera Lía. Lúa vencía la final con un tanteo de 7-1 y conseguía el 1º puesto



Lía Lage Pernas 3ª por la mañana, vencía en cuartos de final a su compañera de club, Lorena. En semifinales vencía a Martina de Pontevedra en un encuentro muy igualado (5-5), que se tuvo que dirimir a 1 sola flecha de desempate. Lía vencía por tener su flecha más cercana al centro. Se planta en la final ante su compañera Lua. Finalmente 7-1 para Lua, le dan a Lia Lage la 2ª posición

Iria Zaragoza López venía con la 4ª posición a la mañana. Vencía (6-1) en la tanda de 1/4 de final a Aroa de A Coruña. Caía en semifinales (2-6) ante Lúa Teijeiro. En su lucha por el bronce ante la pontevedresa, en un encuentro muy igualado hasta las 3 últimas flechas, cayo finalmente (4-6) y se adjudica el 4º puesto

Lorena Quintela Anido 6ª posición por la mañana. Caía en 1/4 de final ante su compañera Lia Lage (1-7). Pero ese punto de round le hizo subir un puesto y finalmente clasifica en la 5ª posición

Raquel Lorenzo Otero no pudo competir por lo problemas de la mañana, aunque se situó en la 8ª posición final

Recurvo junior U21 – CATEGORÍA UNIFICADA (mujeres y hombres):

Elías Montenegro Dopico partía de la 1ª posición, pasaba en ‘bye’ la tanda de 1/4 de final. En semifinales batía (6-0) a Delia de A Rúa. Se plantaba en la final contra la pontevedresa Antía.

Finalmente 7-3 le daban la victoria y se clasificaba en el 1er puesto

En esta jornada de tarde el Club sumó otros 2 oros y 1 plata, por lo que el bagaje para los 9 deportistas de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco presentes en esta competición es en total de: cuatro Oros, Dos Platas y un Bronce