La inscripción en Ferrol para participar en la cabalgata de los Reyes Magos abre este martes

Se ofertan un total de 80 plazas. Las personas interesadas deberán cubrir un documento que tendrán que presentar Registro del Ayuntamiento de Ferrol o a través de la sede electrónica.

El Ayuntamiento de Ferrol abre este martes 18 de noviembre la inscripción para que hasta 80 niños puedan participar en la cabalgata de los Reyes Magos. Un mínimo de ocho de estas plazas serán para niños con diversidad funcional o movilidad reducida.

Las personas interesadas en participar deberán cubrir una hoja de inscripción, disponible en la página web del Ayuntamiento y en el Registro general del palacio municipal, que tendrán que presentar bien a través de la propia web o físicamente en el Registro, en ambos casos en horario de 09:00 a 14:00 horas.

No se podrán inscribir niños menores de seis años, ni mayores de 12 años. Los pequeños serán distribuidos en las diferentes carrozas e irán acompañados, en todo momento, por dos monitores. La organización facilitará a cada participante una pulsera en la que constará el nombre, teléfono de contacto del tutor o tutores legales, e indicaciones médicas en su caso el vestuario y la caracterización correrá a cargo de cada niño, siendo adecuado a la carroza en la que participe. La empresa contactará con las familias para indicar la temática del vestuario.

La selección será por estricto orden de inscripción hasta cubrir las plazas. Tendrán preferencia aquellos empadronados en el Ayuntamiento de Ferrol pero, en el caso de no cubrirse con residentes del municipio, se seleccionarán entre las inscripciones de no residentes en Ferrol con los mismos criterios de número de registro y hora de presentación hasta completar las plazas.