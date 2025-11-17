Club Arco Narón obtiene muy buenos resultados en la III jornada de la Liga galega indoor

Gran cosecha de podios para los deportistas de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco .

Este pasado fin de semana se celebró la 3ª jornada de la Liga galega indoor de tiro con arco. La competición se desarrolló nuevamente en Meis (PO). El club, presentó esta vez, una escuadra formada por 10 jóvenes pertenecientes a la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco.

En la jornada del sábado competían los más jóvenes y los resultados fueron:

Recurvo Alevín Mujer (11-12 años) :

Alba Oca Barreiro 261+267 = 528, 1er puesto

Recurvo Alevín Hombre (11-12 años):

Saul Gómez Vázquez 274+265 = 539, 1er puesto

Recurvo Infantil -U15- Mujer (13-14 años):

Paula Pérez Díaz 210+196 = 406, 1er puesto

Adriana Rodríguez Soto 203+187 = 390, 2º puesto



La jornada matinal del domingo estaba reservada para los u18 – u21- senior y +50 Tras las 60 flechas del round los resultados de nuestros deportistas fueron los siguientes:

Recurvo Cadete Mujer U18 (15-16-17 años):

Lua Teijeiro Aneiros 270+282 = 552, 1ª posición

Lia Lage Pernas 248+257 = 505, 3ª posición

Iria Zaragoza López 233+240 = 473, 4ª posición

Lorena Quintela Anido 151+172 = 323, 5ª posición

Raquel Lorenzo Otero no pudo acabar la competición por problemas técnicos



Recurvo Junior U21 Hombre (18-19-20 años):

Elías Montenegro Dopico 273+283 = 556, 1º Puesto.



Dos Oros y un bronce 2 a añadir a los conseguidos el sábado lo que hace un total de: cinco Oros, una Plata y un Bronce, siete puestos de podio de 10 deportistas de Narón presentes.