Club Arco Narón obtiene muy buenos resultados en la III jornada de la Liga galega indoor

Gran cosecha de podios para los deportistas de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco.

Fuente Club Arco Narón/ De izda a dcha Saul, Alba, Adriana, Paula

Este pasado fin de semana se celebró la 3ª jornada de la Liga galega indoor de tiro con arco. La competición se desarrolló nuevamente en Meis (PO). El club, presentó esta vez, una escuadra formada por 10 jóvenes pertenecientes a la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco. 

En la jornada del sábado competían los más jóvenes y los resultados fueron:

Recurvo Alevín Mujer (11-12 años):
Alba Oca Barreiro   261+267 = 528,   1er puesto

Recurvo Alevín Hombre (11-12 años):
Saul Gómez Vázquez   274+265  = 539,    1er puesto

Recurvo Infantil -U15- Mujer (13-14 años):
Paula Pérez Díaz   210+196 = 406,    1er puesto
Adriana Rodríguez Soto   203+187 = 390,   2º puesto


La jornada matinal del domingo estaba reservada para los u18 – u21- senior y +50 Tras las 60 flechas del round los resultados de nuestros deportistas fueron los siguientes:

Recurvo Cadete Mujer U18 (15-16-17 años):
Lua Teijeiro Aneiros   270+282 = 552,   1ª posición
Lia Lage Pernas   248+257 = 505,   3ª posición
Iria Zaragoza López   233+240 = 473, 4ª posición
Lorena Quintela Anido   151+172 = 323,   5ª posición
Raquel Lorenzo Otero no pudo acabar la competición por problemas técnicos

Recurvo Junior U21 Hombre (18-19-20 años):
Elías Montenegro Dopico   273+283 = 556,   1º Puesto.

Fuente Club Arco Narón

Dos Oros y un bronce 2 a añadir a los conseguidos el sábado lo que hace un total de: cinco Oros, una Plata y un Bronce,  siete puestos de podio de 10 deportistas de Narón presentes.

