Se inicia en Valdoviño el curso de ofimática avanzada

Once vecinos tomarán parte, de aquí al 22 de diciembre, en un curso de ofimática avanzada de 40 horas. La actividad formativa está incluida en el Plan Municipal Mejora, que impulsa el Ayuntamiento de Valdoviño con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña a través del POS+ Adicional.

El alcalde, Alberto González, daba en la mañana del lunes 17 de noviembre la bienvenida a las personas participantes, y ponía en valor el proyecto, con el que la Administración local busca mejorar las oportunidades de inserción laboral de vecinos en situación de desempleo a través de acciones formativas como el curso para la obtención del carnet de conducir o el de alfabetización básica, realizados recientemente