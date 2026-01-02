Os Reis Magos iniciarán este venres en Moeche o seu percorrido pola comarca

O Concello de Moeche organiza este venres día 2, a partir das 17:00 horas, a tradicional Festa de Reis, cun completo programa de actividades dirixidas á rapazada e ás familias.
A Nave do Mercado preparase para acoller a festa de recepción dos Reis Magos de Oriente este venres 2 de xaneiro . Comezan así o seu percorrido pola comarca.
Desde as 17:00 horas haberá inchables para maiores e pequenos, así como a actuación de Peque Disco Moc Moc, unha actividade incluída no programa DinamizarTJ, que traerá unha animada discomóbil infantil e familiar con música, baile, humor e animación tipo clown, pensada para a participación de todos os públicos.
Ao mesmo tempo, desde o inicio da festa e ata a chegada dos Reis Magos, a ANPA do CEIP San Ramón organizará un obradoiro de elaboración de postais, no que os nenos e nenas poderán dar renda solta á súa creatividade mentres agardan polo momento máis especial da tarde. Arredor das 18:15 horas ofrecerase chocolate con churros para a rapazada, un clásico destas datas que permitirá repoñer forzas e continuar coa diversión.
Finalmente, aí das 19:00 horas, terá lugar a esperada chegada de SS.MM. os Reis Magos de Oriente, que visitarán o municipio para compartir ilusión, maxia e alegría cos nenos e nenas.