Agónica victoria del BBCA masculino en la prórroga frente a Ensino

Lleno a reventar este sábado en el Javier Gómez Noya para ver a un Costa Ártabra, que llegaba muy mermado a este choque ante el Ensino, que decidía quien acabaría líder de la primera vuelta, ya que se enfrentaban los dos primeros de la clasificación. Los departamentales no podían contar con Brais, Pita, Jorge, Adrián, Coira, Pevi, Nico Mario ni Rivas que por distintas lesiones o motivos laborales, dejaban a los ártabros con lo puesto para el choque.

Comenzaba el partido muy igualado, iniciando los locales un carrusel continuo de rotaciones para mantener la intensidad, y medir los esfuerzos de los jugadores, dos postreras canastas de tres consiguen poner al Ensino con ventaja en el marcador finalizando el cuarto 12-18.

Un buen arranque de los locales en el segundo cuarto iguala de nuevo el electrónico, pero los lucenses toman nuevamente ventaja, estirando su ventaja a 7 puntos a falta de 2:55 para el descanso, un nuevo esfuerzo local consigue reducir dicha renta y llegar al descanso 33-35.

El paso por el vestuario, hace que los locales reordenen sus ideas, salen a la pista con nuevos bríos defensivos y tirando de pundonor dejan a Ensino en 10 puntos en este cuarto. El 48-45 del electrónico dejaba todo listo para un apasionante último cuarto.

El último cuarto no decepcionó, un agotadísimo Costa Ártabra ponía en pista lo que le quedaba pero parecía no llegar, los jugadores de Ensino a falta de 4:44 se iban en el marcador 48-56 pareciendo sentenciar el choque, pero los ártabros reaccionan con un 12-4 de parcial, llevando el choque a la prórroga, dejando el electrónico en 60-60.

A priori pintaba complicado para los locales, muy agotados y más mermados con dos nuevos contratiempos físicos de Pelayo y Sande, que impedía dar descansos a los jugadores en pista, pero a pesar de todo, los locales están más centrados y afortunados que el rival en este periodo extra y consiguen inclinar el partido hacia sus intereses, consiguiendo una épica victoria que los deja como líderes al final de la primera vuelta.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: David Gómez (4), Isma (30), André (7), Fuertes (9) y Diatta (10) – cinco inicial – Paulo (3), Unai (4), Pelayo (2), David González (0) y Sande (0).