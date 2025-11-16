Sara Guerrero y Miriam Casillas, del Triatlón Narón y Triatlón Ferrol, oro y bronce en la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil)

Sara Guerrero del Triatlón Narón y Miriam Casillas, del Triatlón Ferrol, sumaron dos nuevas medallas a su palmarés al hacerse con el oro y el bronce en un podio de la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil) dominado por las españolas.

España dominó de principio a fin en un recorrido llano y rápido de distancia sprint: los 750 m de natación se disputaron frente a la playa de Jurerê, antes de los 20 km de ciclismo y de la carrera de 5 km que puso fin a la temporada de la Copa del Mundo de este año.

Sara Guerrero, número 2 del ranking mundial y en su mejor momento deportivo, que hace dos semanas se hacía con la plata en Viña del Mar (Chile), tras conquistar el oro en Florianópolis, su primera Copa del Mundo, ha logrado su mejor resultado internacional hasta la fecha.

Es una victoria doblemente especial, pues sus compañeras Marta Pintanel y Miriam Casillas la han escoltado en el podio. Las tres han logrado escaparse en la carrera a pie.

Miriam Casillas

“Estoy muy contenta con este podio, la semana pasada tuve mi mejor día posible y hoy fue al contrario, teniendo que luchar desde el principio”, declaró Casillas al término de la prueba comparando su prueba de este domingo, día 16, con el oro de la semana pasada que ganó en San Pedro de la Paz (Chile)

Con una entrada en la natación complicada por lo picado que estaba el mar, la internacional del Triatlón Ferrol no consiguió entrar en el pelotón líder, donde se encontraba Sara Guerrero.

En el ciclismo, junto a Marta Pintanel, la triatleta de Badajoz trabajó para ir reduciendo una corta desventaja y acabar fusionándose con el grupo delantero antes de bajar de la bici.

Miriam Casillas hizo una rápida transición y salió a correr en cabeza. Aguantó varios kilómetros hasta que las tres españolas se pusieron en cabeza. En la última vuelta sus compañeras tomaron una ligera ventaja y la internacional

extremeña supo defender el tercer puesto para cruzar la meta celebrando un pleno de la selección española.

Así concluye la temporada 2025 de Miriam Casillas, siendo 13a en la Gran Final de las Series Mundiales y con tres Copas del Mundo consecutivas en las que cosecha una victoria, un cuarto puesto y la medalla de bronce de este domingo.