O Parrulo Ferrol saca la licencia para soñar tras ganar al Córdoba Patrimonio

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

La sesión vermú de domingo en el Pabellón de A Malata le ha sentado bien a O Parrulo Ferrol, al imponerse por 4-2 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en la 10ª jornada de la Primera División.

El partido empezaba con mucha intensidad por parte de los dos equipos, con el Córdoba Patrimonio presionando a toda la pista, aunque eran los ferrolanos los que se adelantaban en la primera que tenían, con un gol de Gonzalo Santa Cruz en la frontal del área, tras darse la vuelta sobre sí mismo y anotar por raso, mientras que, poco después Jon estuvo a nada de ampliar distancias en una doble ocasión dentro del área, pero su tiro casi sin ángulo lo evitaba Fabio bajo palos.

O Parrulo Ferrol estaba realizando un buen juego, muy concentrados y metidos en el partido y en otra buena llegaba Turbi hacía el 2-0, culminando una buena jugada colectiva con un gol a media altura en la frontal. La alegría por ampliar distancias duraba un minuto, lo que tardaba el visitante Murillo en marcar el 2-1 en una rápida jugada dentro del área.

A pesar de este gol encajado, no cambiaba nada el juego sobre la pista y a punto estuvo Mati Starna de sorprender con un tiro desde su área al ver a Fabio adelantado, pero el balón se marchaba fuera por muy poco, pero el que veía puerta era Novoa culminando un buen contragolpe desde el lateral con un gol al primer palo desde el borde del área.

Los ferrolanos seguían muy motivados, arropados por su afición para intentar dejar el partido encarrilado antes del descanso, con Jhoy enviando un balón al palo dentro del área, aunque también se llevaban un susto con un balón a la madera de Zequi en los segundos finales, pero con este 3-1 el partido se iba al descanso.

El segundo tiempo seguía con mucha intensidad, con Novoa buscando el cuarto gol, teniéndolo cerca con un tiro en el borde del área por raso, en una jugada de falta que despejaba Fabio con el pie.

El juego seguía muy igualado y disputado, con O Parrulo Ferrol realizando una gran defensa que evitaba las llegadas del Córdoba Patrimonio, aunque Pescio estuvo cerca de recortar distancias en una vaselina dentro del área muy forzada que se le marchaba fuera, como también lo intentaba Murillo en la frontal del área a media altura rozando el palo.

Jhoy tuvo también en sus botas el cuarto de O Parrulo Ferrol con un tiro dentro del área en una buena jugada personal, pero se encontraba con Fabio.

El partido entraba en su recta final con los ferrolanos en cinco faltas y el Córdoba Patrimonio sacando a Pescio como portero-jugador. La defensa ferrolana seguía brillando, cortando todos los balones y, aunque Aranda enviaba un balón al palo, Rubén Orzáez daba la tranquilidad con el 4-1 con un gol desde 35 metros a portería vacía y, aunque, Murillo recortaba desde el punto de doble penalti ya dentro del último minuto, los tres puntos se quedaban en A Malata con el definitivo 4-2.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 16 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Este miércoles 19 los parrulos volverán a saltar a la pista, en esta ocasión en la cuarta ronda de la Copa del Rey, visitando al Málaga Ciudad Redonda (Segunda División), en un partido que se disputará a las 20:30 horas, en el Pabellón Javier Imbroda (Málaga).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Turbi, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Iván Rumbo, Novoa, Jon, Morgato, Jhoy, Niko Vukmir y Penezio.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Zequi, Arnaldo Báez, Aranda, Carlos Gómez – también jugaron – Hugo, Pescio, Nicolás, Nacho Gómez, Titi del Rey y Murillo.

Árbitros: Sergio Sánchez y Víctor Toca, junto con Tania Penabad como tercer árbitro y Eva López como asistente (Comités cántabro y gallego). Amonestaron a los locales Iván Rumbo, Gonzalo Santa Cruz y Diogo, como a su entrenador Gerard Casas y a los visitantes Zequi, Fabio, Nacho Gómez y Murillo. Expulsaron, por roja directa, al encargado de material local Pepón.

Goles: 1-0 Gonzalo min.2, 2-0 Turbi min.10, 2-1 Murillo min.11, 3-1 Novoa min.15, 4-1 Rubén Orzáez min.38, 4-2 Murillo (doble penalti) min.39.

Pabellón: A Malata.