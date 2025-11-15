Afundación acoge la entrega de los XIV Premios Carro de Plata y el premio Voluntario/a del Año que otorga ASCM

Este sábado en la sede de Afundación en Ferrol, ha tenido lugar la entrega de los XIV Premios Carro de Plata y el premio Voluntario/la del Año 2025 que otorga la asociación ASCM en reconocimiento a la labor y compromiso de personas e instituciones en favor de la inclusión, la diversidad y la participación social de las personas con discapacidad.

El premio Voluntario/la del Año 2025 ha recaído este año en Antía Seone, quedando en segunda y tercera posición Chus Andrade y Celsa Lamas, respectivamente. En el mismo acto de esta mañana se celebraba también la XIV edición de los Premios Carro de Plata 2025, que premia el apoyo a que la vida de los colectivos vulnerables y personas discapacitadas sea más plena e igualitaria y que englobando a diferentes modalidades ha correspondido en el apartado de Deportes al Racing Club Ferrol, el Concello de Ferrol en el ámbito social, en Educación a Protección Civil Ferrol, el Carro de Plata de Comunicación ha recaído en Isidoro Valerio, en la categoría de Cooperación al obispo Fernando García Cadiñanos y finalmente, en el apartado Empresarial resultó premiado el Concello de Narón.

El acto contó con la participación de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que tuvo palabras de agradecimiento al trabajo de la entidad social a lo largo de sus 30 años de historia en los que, como señaló, “fuisteis capaces de transformar realidades, de derribar barreras —no solo físicas, sino también mentales— y de demostrar que una sociedad más justa y diversa es posible cuando se construye con solidaridad, responsabilidad y empatía”.

Reiteró también el compromiso de la Xunta de seguir impulsando políticas de inclusión, accesibilidad e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, “no solo como un objetivo social sino como un derecho fundamental y una condición indispensable para el progreso”, porque como resaltó, “una Galicia que no deja a nadie atrás es una Galicia más fuerte, más cohesionada y más digna”.