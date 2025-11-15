Domingo de fútbol en A Malata con un atractivo Racing – Zamora

M.V. El conjunto verde buscará seguir con las buenas sensaciones del pasado fin de semana ante el CD Arenteiro en O Carballiño. Este domingo a partir de las 18:45 en el Estadio de A Malata (Canal Líneal Primera Federación), reciben a un Zamora CF llamado a estar más arriba en la clasificación de lo que actualmente se encuentra. El encuentro estará dirigido por el colegiado extremeño, Manuel García.

El central, Édgar Pujol, única baja para este encuentro.

Buena semana de trabajo pasada por agua para el Racing entre los campos de A Malata y de La Gandara, sin incidencias que destacar en cuanto a lesiones de los futbolistas. De esta forma, la única ausencia ante el Zamora será la del central diestro Édgar Pujol, ya que está convocado con la selección de la República Dominicana. Una baja sensible, puesto que el central procedente del Real Madrid Castilla venía rindiendo a muy buen nivel.

Habrá que ver si el técnico racinguista opta por la vuelta de Alex Zalaya al once tras superar su lesión, o si bien opta por otro tipo de alternativas, como la de Artetxe o incluso la de Saúl García. En el resto del once titular no se esperan grandes cambios con respecto al último partido en Espiñedo, donde el centro del campo formado por Tejera, Álvaro Peña y Jairo funcionó muy bien.

En ataque, Pascu es fijo en la izquierda, mientras que Álvaro Juan parece que repetirá en derecha. En punta, Escobar fue titular en el último encuentro; habrá que ver si repite o si, por el contrario, es Álvaro Giménez quien juega de inicio, en un encuentro donde se espera que el conjunto de Ferrolterra tenga que llevar la iniciativa del juego y dar por fin un paso adelante como local, para empezar a hacer de A Malata un auténtico fortín, algo esencial a largo plazo para un conjunto llamado a estar peleando por el título de Liga hasta el final.

El rival

El Zamora CF se encuentra situado en la 13.ª posición con 13 puntos, lejos de las posiciones de play-off de ascenso, objetivo que se fijó el club a principio de temporada. El mal inicio de temporada provocó la destitución hace dos semanas de su técnico, Juan Sabas. El nuevo entrenador, Óscar Cano, debutó el pasado miércoles en el partido que los zamoranos disputaron como locales ante el Ourense CF y que finalizó con un empate sin goles. Tiene trabajo el experimentado técnico del conjunto castellano leonés para ensamblar las piezas y hacer crecer a un conjunto llamado a mucho más esta temporada.

Desde la defensa de tres centrales y el juego combinativo parece que afrontará el conjunto zamorano el encuentro en Ferrol. Habrá que estar atentos a varios de sus jugadores; el exracinguista Kike Márquez, el centrocampista ofensivo Carbonell y el delantero Eslava se presentan como las principales amenazas para el Racing en este encuentro de la 12.ª jornada de la Primera Federación.