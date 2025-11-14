Colisión de dos vehículos en la AC-133, en Mugardos

Pasadas las dos y media de la tarde se registró un accidente de tráfico en la AC-133 (Fene-Mugardos) a la altura del kilómetro 8, en las inmediaciones de la rotonda de Rilo, al colisionar dos vehículos, un Mercedes y un Toyota Corola, al invadir el carril contrario el primero de ellos. La conductora del Toyota fue atendida «in situ».

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió la llamada de un àrticuar informando del accidente por lo que de inmediato se alertó a la Guardia Civil de Tráfico, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos, a la Policía Local y a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que acudieron con una ambulancia de soporte vital básico.

Al llegar a la zona del accidente fue necesario regular la circulación dado que estaba un carril de la carretera cortado y era ser hora punta.

El accidente según testimonio de algunas personas que lo presenciaron fue debido a una invasión de vía por parte del conductor del vehículo, un hombre de 82 años, vecino de Fene que circulaba en dirección a dicha localidad y un Toyota Corola Verso, conducido por una mujer de 57 años, también vecina de Fene, que salía de Mugardos.

La conductora del Toyota fue atendida «in situ» por los efectivos del 061 y dada de alta aunque más tarde decidió trasladarse a Ferrol para ser reconocida en el hospital «Ribera Juan Cardona».