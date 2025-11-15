Mugardos avanza en el proceso de expropiación en el monte para ampliar el saneamiento con la señalización de parcelas

El Ayuntamiento de Mugardos informa que se continúa avanzando en el proyecto de expropiación forzosa de los terrenos necesarios en la zona de O Monte (Santiago de Franza) para la ejecución de la ampliación de la red municipal de saneamiento de aguas residuales, tras la declaración de urgencia aprobada por la Xunta de Galicia mediante el Decreto 44/2025, de 9 de junio de 2025, para esta actuación.

La actuación responde a la necesidad de dotar de servicios de saneamiento a pequeños núcleos de población y enlazarlos con la red municipal de saneamiento, en cumplimiento de la Directiva 91/271/CENE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. El concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mugardos, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, señaló que “con la firma del decreto de urgencia por la Xunta de Galicia, estamos en posición de actuar con mayor rapidez para garantizar que esta infraestructura esencial llegue a las parcelas afectadas. En las próximas semanas señalizaremos los terrenos y avanzaremos para licitar la obra, de modo que el proyecto pueda continuar sin demoras.”

Uno de los próximos pasos del proceso consiste en la señalización de las parcelas afectadas para la licitación de obra y que se puedan ejecutar los trabajos a lo largo de la primera mitad del año 2026. El gobierno municipal reafirma su compromiso con la mejora de la red de saneamiento, la sostenibilidad del municipio y la calidad de vida de su ciudadanía, avanzando con planificación, coordinación interadministrativa y transparencia.