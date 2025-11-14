La AVV «A Madalena» celebra este sábado el «Día del Vecino» con homenaje al comercio histórico del barrio

La Asociación de Vecinos «A Madalena» continúa con la programación del «novembro cultural» iniciada la pasada semana con la inauguración en la sede de Galiano 26 de la muestra de maquetas de Carlos Macias y a la que siguió el «Día del mayor» celebrado el sábado día 8.

Para este sábado, día 15, está previsto celebrar el «Día del vecino«, acto que será presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Será a las 20.00 horas en los salones cedidos por el Casino Ferrolano.

En esta celebración se homenajeará al comercio histórico del barrio , en este caso en la persona de Juan J. Martínez Sisto, de la Óptica Martínez Pardo, fundada en el año 1898 y que ya son cuatro las generaciones que están al frente de ella.

La parte musical estará a cargo de Julia Dopico Vale y Piñeiro, que interpretará un programa de canciones «Rumbo América» y la rondalla «Sonidos del Alba».

La Asociación de Vecinos ha extendido una invitación a todos los vecinos, familiares y amigos para que se unan a la celebración. Entrada libre hasta completar aforo.​