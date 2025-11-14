El Valdetires Ferrol visita este sábado al siempre complicado Segosala

El Valdetires Ferrol jugará este sábado en una de las catedrales del fútbol sala como es el Pabellón Pedro Delgado (Segovia), para visitar al CD Segosala, en la 9ª jornada de la Segunda División que se disputará a partir de las 17.00 horas.

Las ferrolanas afrontarán una de las salidas “más complicadas de la temporada”, en la que es “muy difícil puntuar allí”, afirmaba el entrenador del Valdetires Ferrol, Manu Lombardía, recordando que la temporada pasada consiguieran llevarse los tres puntos “pero es algo que consiguen pocos equipos.”

El Segosala es uno de los equipos que, como locales, “más marcan la diferencia”, caracterizándose por un “juego muy intenso, con las líneas altas” y en este primer tramo de la temporada “están teniendo mucha efectividad de cara al gol, con jugadoras determinantes”, siendo el equipo más anotador con 48 goles anotados en ocho partidos, lo que les permite estar en la 2ª posición, con 21 puntos, a tan solo uno de las líderes, El Gaitero Rodiles.

Para contrarrestar esto, el Valdetires Ferrol, que llega a este partido en el 7º puesto, con 12 puntos, querrá hacer algo similar a lo de la temporada pasada, como también van a estar alerta del factor arbitral “que también acaba siendo determinante”, con el objetivo de “si no podemos conseguir los tres puntos, por lo menos empatar.”

En este partido no podrá estar Luin, por un esguince de tobillo y tampoco Carol Senra, baja por motivos laborales y que podría no volver a jugar en esta temporada, por lo que la entidad ferrolana está trabajando en los despachos para intentar hacer alguna nueva incorporación. En el lado positivo de la balanza está Simone, la cual por fin podrá debutar con el equipo una vez solucionados los problemas burocráticos.