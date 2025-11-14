La Sociedad Artística Ferrolana-SAF falla sus premios literarios

La entidad cultural ferrolana anuncia además que el Premio de la Música Gregorio Baudot concedido por la SAF a la Asociación Musical ACOTAGA le será entregado el día 5 de Diciembre, en la Iglesia/Capilla de la Merced. En la tarde-noche de este jueves 13 de Noviembre, en su sede social, sita en la calle Méndez Núñez nº 11 de Ferrol, la Sociedad Artística Ferrolana-SAF ha fallado sus Premios Literarios, de Poesía y Periodismo 2025. Un jurado de calificación designado a tal efecto y presidido por el Dr. Ricardo Díaz-Casteleiro Romero, Presidente de la SAF, ha decidido galardonar a las siguientes personas: En la tarde-noche de este jueves 13 de Noviembre, en su sede social, sita en la calle Méndez Núñez nº 11 de Ferrol, la Sociedad Artística Ferrolana-SAF ha fallado sus Premios Literarios, de Poesía y Periodismo 2025. Un jurado de calificación designado a tal efecto y presidido por el Dr. Ricardo Díaz-Casteleiro Romero, Presidente de la SAF, ha decidido galardonar a las siguientes personas:

El 46º Premio de poesía, en castellano y en gallego, Hernán Esquío, le ha sido concedido a la poeta madrileña Ivónne Torregrosa, por su poema titulado «El amor del bosque».

El Premio de poesía Brisas Marinas, ha recaído en el el poeta ferrolano, residente en Madrid, Gonzalo Simón Vila, por su poema titulado «Las penas que me habitan».

El Premio Camilo José Cela, de periodismo, a Antonio Polo González, con residencia en Neda, por su trabajo titulado «Pan, barcos y estrategia: El secreto gallego de la Armada Española».

En cuanto a los premios Dr. ALVARO PARADELA, de relatos cortos y BOCA DE LA RIA, de narraciones cortas, sobre temas de la mar, fueron declarados desiertos por el jurado.

La SAF informa además sobre el acto de entrega de su Premio de la Música Gregorio Baudot. El evento tendrá lugar en Ferrol el próximo día 5 de Diciembre, concretamente en la Iglesia/Capilla de la Merced, y en él se le hará entrega del citado premio musical a la Asociación Musical ACOTAGA, creada en octubre del 2002 y compuesta por más de 60 miembros, en reconocimiento a su contribución a la música local.