Aviño, nuevo escenario en Valdoviño de los talleres de musicoterapia «Ponle ritmo a la vida»

Aviño se suma como nuevo escenario de los talleres de musicoterapia «Ponle ritmo a la vida» que hasta ahora organizaba el Ayuntamiento de Valdoviño en Meirás, Pantín, Sequeiro y Vilaboa. Trece mayores de 60 se inscribían en la actividad, que se celebrará en el local social todos los viernes de 11 a 12:30 horas.

El plazo para tomar parte en la iniciativa continuará abierto en las sesiones, y se puede solicitar plaza en el departamento municipal de Servicios Sociales -planta baja de la casa consistorial, teléfono 981 48 70 41 extensión 5 o al correo servizos.sociais@concellodevaldovino.com. De lunes a viernes de 10 a 14 horas.

En la mañana de este viernes 14 el alcalde, Alberto González, acompañado de los concejales de Servicios, Benito Vega, y de Obras, Alejandro García, agradecía la asistencia de las mujeres participantes en una iniciativa que nace dando respuesta a la petición de la asociación de vecinos de San Miguel, y que cuenta este año con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña, que aporta 7.000 de los 11.000 euros en los que está presupuestado el programa.