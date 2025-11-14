Clementine Samson se incorpora al Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol no ha perdido el tiempo en esta semana de descanso de las competiciones oficiales por las ventanas FIBA y ha podido apuntalar su equipo con la llegada de la jugadora Clementine Samson, que aportará su juego al equipo, como también poder dar una necesaria rotación más en el esquema de juego.

Es una escolta nacida el 19 de septiembre de 1991 en Cholet (Francia), de 1,81 metros de altura, procedente del Movistar Estudiantes, donde ha jugado en este primer mes de competición oficial, tanto en Liga Femenina Endesa como en Eurocup Women, por lo que ya cuenta con el ritmo de competición de la máxima exigencia que se encontrará en el Baxi Ferrol.

La nueva jugadora ya conoce también las tierras gallegas, al militar en la temporada pasada en el Celta Femxa Zorka y espera ya en esta nueva semana ponerse a las órdenes de Lino López de cara al próximo partido que el Baxi Ferrol disputará el domingo 23 en A Malata, a las 18:00 horas, recibiendo al IDK Euskotren.