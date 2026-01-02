AD Judo Ferrolterra participa en las jornadas de invierno el Kangeiko

Compartir Facebook

Para cerrar 2025 la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra realizó, como es costumbre, su entrenamiento de invierno el Kangeiko. Este es un entrenamiento que tradicionalmente se realiza a temperaturas bajas, en los días y horas más frías del invierno, y que lleva celebrándose desde la fundación de Kodokan en 1882.

El objetivo de este entrenamiento es cultivar, sobre todo entre los jóvenes, una serie de valores como la fuerza de voluntad, perseverancia, constancia y no solo el físico o técnico.

Este entrenamiento de 10 días se realiza en los primeros días de Enero, entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana. Los judocas de la AD Judo Ferrolterra, en la que cumple su sexta edición, entrenaron del 21 al 30 de Diciembre de 2025, desde las 6:00 a las 7:30 de la mañana. Participaron más de 30 judocas de diferentes edades, dirigidos por los profesores del club Jorge Díaz y Alberto López “Pitu”.

Por otro lado, los profesores del club asistieron a un curso organizado por la Federación gallega de Judo, con el tema principal de “Revisión Técnicas Judo Kodokan” impartido por la profesora del Kodokan Daniela Krukower. Estuvieron presentes en este curso Alberto Castro, Moncho Rey, Alberto López “Pitu”, Armando Castro , Alex Castro y Bruno Carrodeguas.

Así mismo, el grupo de competición del club, participó en la Jornadas de Navidad, entrenamiento federativo que organiza la Federación de Judo para ir preparando las próximas competiciones que se inician en la segunda semana de enero del 2026.