O Parrulo Ferrol quiere continuar con su buena dinámica este domingo en A Malata ante Córdoba Patrimonio

O Parrulo Ferrol quiere continuar en la buena dinámica de juego y de resultados, teniendo una oportunidad este domingo, recibiendo al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un partido que se disputará a partir de las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Este viernes tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, celebrada en el mismo escenario del partido, con la comparecencia del jugador Penezio y del entrenador Gerard Casas, en un evento patrocinado por Pizzerías Carlos.

Este va a ser un partido “muy difícil” en el que espera Penezio “poder contar con toda la afición para conseguir los tres puntos” y espera que el factor de A Malata “marque la diferencia.”

Tras la victoria en la última jornada ante Industrias Santa Coloma vino una “semana larga” de trabajo “con muchos entrenamientos”. Sobre la pista “estamos trabajando mucho y contamos con todos para hacer un buen partido.”

El jugador parrulo es consciente “de la dificultad de este partido” ante Córdoba Patrimonio, con jugadores “de altísimo nivel”, en una Primera División en la que se están enfrentando “ante equipos de muchísima calidad” y este domingo van a “trabajar y jugar de la mejor manera posible.”

Gerard Casas: “El Córdoba Patrimonio tiene un modelo de juego muy claro”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba que el equipo está “luchando día a día, como siempre e intentando trabajar para llegar al domingo en buenas condiciones.”

Esta semana los ferrolanos han tenido varios jugadores tocados, aunque en estos momentos, “no hay ninguna baja confirmada.”

En este primer tramo de la temporada “tuvimos dos malos resultados fuera de casa” pero en ese momento “nos cogieron con puntos y no hemos estado cerca del descenso en ninguna jornada, así es bastante más fácil trabajar”, recordando que en la temporada pasada en Segunda División “tuvimos que convivir con la zona de descenso, estuvimos durante meses muy abajo, pero seguíamos trabajando bien, con muy pocos puntos, pero el día a día era buenísimo.” Esta temporada está siendo diferente, con los nuevos jugadores “adaptándose muy rápido y han visto en qué cosas nos basamos.”

Esta semana los jugadores “están entrenando bien, con dos o tres sesiones buenísimas” y el domingo “vamos a llegar en muy buenas condiciones.”

Una de las características de O Parrulo Ferrol es la “unión y la fuerza del vestuario”, los jugadores que continúan de la temporada pasada “son un ejemplo de trabajo en el día a día y son también buenas personas”, lo que hace “que el ambiente se contagie” y el equipo “ya es una familia.”

Su rival de este domingo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, es un equipo que “me gusta muchísimo”, con un modelo de juego “muy claro”. Sobre la pista “están muy bien trabajados, son muy reconocibles”, mientras que los ferrolanos “tendremos que ser nosotros mismos, pero adaptándonos al rival”, pero, jugando en casa “tenemos que tener confianza y disfrutar compitiendo.”

El factor A Malata va a ser muy importante en este partido. En la temporada pasada “fueron protagonistas” siendo partícipes del ascenso, como también recordando la victoria ante Illes Balears Palma Futsal o en el último partido ante ElPozo Murcia Costa Cálida “en el que estuvimos cerca de ganarles”. En cada partido “son determinantes y ahora están disfrutando de la mejor liga del mundo.”