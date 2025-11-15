Miriam Casillas, entre las máximas favoritas en la Copa del Mundo de Florianópolis

La olímpica del Triatlón Ferrol varía de rivales en la prueba brasileña con respecto a su victoria de la pasada semana en Chile.

Miriam Casillas parte entre las principales favoritas a las medallas en la Copa del Mundo de Florianópolis que este domingo 16 se celebra en Brasil. La lista de salida cuenta con diferencias con respecto a las rivales de la pasada semana en el triunfo de la internacional del Triatlón Ferrol en la Copa del Mundo de San Pedro de La Paz.

Por un lado, no estarán Jeanne Lehair ni Sophia Howell, quienes la acompañaron en el podio de la prueba chilena. Por otro, aumenta la delegación brasileña con Djenyfer Arnold como gran novedad y Estados Unidos contará con Kirsten Kasper como representante.

La Copa del Mundo de este domingo dará comienzo a las 12:30 hora española peninsular y se celebrará nuevamente en distancia esprín.