El Ayuntamiento de Valdoviño organiza una charla informativa dirigida a las comisiones vecinales de fiestas para abordar, entre otras cuestiones, el cumplimiento de la normativa vigente.

Se celebra el jueves 27 de noviembre a las 20 horas en la biblioteca de la casa de la cultura, con entrada libre y sin necesidad de inscripción previa. Según apuntaba el concejal de Servicios, Benito Vega, está abierta a todo el vecindario, ya que en algún momento cualquier vecino puede tomar la iniciativa de formar parte de una comisión.

Asimismo, el edil aseguraba que tras los últimos cambios normativos no son pocas las dudas que surgen en relación a la organización de los festejos, y consciente de las dificultades para resolverlas, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha esta medida.

Las fechas son las propicias, ya que muchas comisiones están ya constituidas, y pueden tener así una hoja de ruta para iniciar los trámites administrativos que precisan cumplimentar.