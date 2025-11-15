Alumnado y profesorado de Enfermería y Podología del Campus de Ferrol conmemoran el Día Mundial de la Diabetes

Foto UDC

Cerca de 20 estudiantes de los grados en Enfermería y Podología del Campus Industrial de Ferrol participaron, este viernes 14 de noviembre, en los actos de conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que organizó la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra (ADF) en el Hospital Arquitecto Marcide, integrado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

A lo largo de la jornada, el alumnado de la Facultad de Enfermería y Podología realizó 21 exploraciones de pie diabético y más de 100 mediciones de glucemia y de tensión arterial bajo la supervisión de los profesores Pedro Gil Manso, Emma Rodríguez Maseda y Teresa Rosalía Pérez Castro.

