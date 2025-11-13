Personal civil de Defensa se moviliza en Ferrol exigiendo la consolidación de una subida salarial

El personal civil del Ministerio de Defensa se manifestó en la mañana de este jueves en Ferrol para reclamar la equiparación salarial con el personal militar y la consolidación de un complemento de 300 euros mensuales en sus nóminas. La protesta, que se enmarca dentro de una ola de movilizaciones a nivel estatal, partió de la puerta del Parque del Arsenal y se dirigió al edificio de Hacienda en Esteiro.

Carlos García Seoane, miembro de la CIG en el Ministerio de Defensa, señaló que el problema fue originado por la propia Administración al «invertir una pila de millones en subir los salarios de la parte militar y dejar totalmente excluido al personal civil».

Aunque los sindicatos reconocen haber logrado un pequeño avance, consideran que la solución es insuficiente y precaria.

Pablo Morgade, delegado de USO, explicó que la subida obtenida hasta ahora «no fue una subida, fue una gratificación a los laborales en productividad,es algo puntual».

Según los representantes sindicales, la subida real se limita a 150 euros después de descontar partidas presupuestarias ya programadas. Lo que exigen es que este incremento sea consolidable mediante la creación de un complemento específico que figure en la nómina de forma permanente.

«Simplemente pedimos lo mismo que nuestros compañeros militares. Ellos lo reconocieron en un complemento, los militares también tienen productividad, gratificaciones, pues simplemente el personal civil que estemos todos jugando en las mismas condiciones,» manifestó Morgade.

MOVILIZACIONES

Ante la pregunta sobre la continuidad de las movilizaciones, García Seoane fue claro al señalar que, aunque el Ministerio ha reconocido la discriminación salarial, «falta que esto se consolide”.

Así, ha detallado que «aquí abrimos la lata con este pequeño avance, pero vamos a seguir con las movilizaciones hasta que esto se consolide, vamos a continuar adelante,» aseguró el representante de la CIG.

La protesta de Ferrol es una de las 70 concentraciones convocadas a nivel estatal. Morgade destacó la «indignación» del colectivo, ya que el número de protestas duplica el máximo histórico anterior. En la comarca de Ferrol, cerca de 500 civiles están afectados, tomando parte en esta movilización algo más de un centenar.