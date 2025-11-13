Tras una disputa de dos familias en Caranza, resulta herido uno de los implicados y y una detenida por tenencia de un cuchillo

Una violenta disputa entre dos familias ha requerido la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local de Ferrol en la mañana de este jueves, alrededor de las 10:00 horas, en la calle Armada Española, en las inmediaciones de la Avenida Castelao. barrio de Caranza.

El enfrentamiento alcanzó un alto grado de peligrosidad, ya que uno de los implicados esgrimía una motosierra en pleno funcionamiento el otro, un rastrillo y un cuchillo.

Tras un enfrentamiento verbal se «llegó a las manos» y uno de los hombres resultó herido, cuyas lesiones no revisten gravedad, según fuentes consultadas por Galicia Ártabra. Fue atendido pasadas las once de la mañana en el centro de salud, de Caranza sito en la calle Juan de Austria.

Asimismo se señala por parte de testigos presenciales que miembros de la Policía Local detuvieron a la pareja del portador de la motosierra, quien se mostró reacia y fue arrestada por portar un cuchillo durante el altercado.