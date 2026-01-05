Los Reyes Magos iniciaron su recorrido en Ferrol visitando a los niños y niñas del «Arquitecto Marcide»

Compartir Facebook

(Gráficas Sergas)-Los Reyes Magos de Oriente iniciaron su recorrido en Ferrol llegando a las 10:00 horas de la mañana de este lunes, día 5 de enero, al Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, donde muchos pequeños y profesionales esperaban expectantes.

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos en la entrada principal del centro hospitalario por el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz; la directora de Procesos de Soporte, Soledad Brage; por la directora de Enfermería, Isabel Turnes; y por la supervisora de Humanización, Laura Almeida, y estuvieron acompañados por personal de distintas unidades y servicios.

La preparación de la visita estuvo organizada por las supervisoras de enfermería de Pediatría del 1ª y 3ª planta , Carmen Galego Novo y Yolanda Durán Diéguez, respectivamente, quien, junto con el personal de las respectivas unidades, habilitaron facilitar la labor de Sus Majestades y poder así repartir regalos y caramelos entre los niños y niñas ingresados en el hospital, así como entre aquellos niños y niñas de trabajadores que pudieron disfrutar de la presencia de los Reyes Magos.

La visita al hospital duró alrededor de dos horas, ya que sus Majestades tienen un día cargado de actos y muchos niños y niñas a los que visitar en esta ajetreada jornada, entre ellos la cabalgata que saldrá a las 18.00 horas de la calle Venezuela.

La presencia de los Reyes Magos este lunes en el Hospital «Arquitecto Marcide» supuso que tanto las personas trabajadoras, como pacientes y sus familiares y acompañantes, hayan vivido un momento de alegría cargado de mucha ilusión que les ayudó a rememorar las noches de Reyes en su infancia.