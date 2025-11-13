Valentín González Formoso confirma la creación de una sede de la Deputación en Ferrol

El Club de Prensa de Ferrol ha reanudado este jueves su tradicional ciclo mensual de ‘Conversas no Parador’, contando por séptima vez en su historia con Valentín González Formoso, presidente de la Deputación de A Coruña y alcalde de As Pontes.

La bienvenida la daba la presidenta del Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, poniendo en valor el trabajo realizado por el invitado, destacando la subida presupuestaria de la administración provincial un 14% en los dos últimos años, hasta llegar a los 256,5 millones de euros.

Entre los asistentes se encontraban Bernardo Fernández Piñeiro, secretario provincial del PSdG-PSOE y alcalde de Pontedeume; la vicerrectora del Campus Ferrol, Ana Ares Pernas; la diputada provincia Rosa Ana García López; el alcalde de Valdoviño, Alberto González Fernández; y el director del Parador de Turismo, José Antonio Cedeena Teodosio; así como varios miembros del grupo municipal socialista.

Entre todos los asuntos de los que trató en su intervención, Valentín González Formoso quería dejar el titular de la próxima creación de una sede de la Deputación de A Coruña en el centro de Ferrol, esperando que esta pueda abrir sus puertas a lo largo de 2026. La inversión prevista para la nueva sede asciende a un millón de euros.

En los próximos días saldrá a licitación la nueva sede que contará con una sala de exposiciones, un salón de actos, se trasladará allí la oficina recaudadora “para que poidan traballar en mellores condicións”, un espacio de coworking integrado en la red de la Deputación y habrá espacios para que los diputados provinciales puedan realizar su trabajo en Ferrol “e non ter que ir ata A Coruña.”

Inversión de la Deputación en los ayuntamientos

En su intervención, el presidente provincial recordaba que la Deputación llega en mayor o menor medida a los 93 ayuntamientos de la provincia “a veces de maneira visible e outras de maneira case invisible”, queriendo destacar el récord de financiación de 138 millones de euros para que los ayuntamientos “decidan no que queren invertilo”, basado en el principio de autonomía municipal, que forma parte del Plan Único de los concellos, creado en 2016 y que, hasta el día de hoy, ha generado 18.000 puestos de trabajo.

Por la contra, Valentín González Formoso criticaba la escasa financiación a los ayuntamientos por parte de la Xunta de Galicia “destinando soamente 118 millóns de euros en toda a autonomía”, calificándolo de “irresponsabilidade”, al darle la espalda a los concellos, mientras que desde la Deputación de A Coruña “non somos de pedir imposibles”, solicitando poder llegar a los 200 millones de euros, en lo que sería “unha sinal de respeto aos veciños, non os alcaldes”, recordando que su administración no tiene deudas con entidades bancarias y pagan las facturas a proveedores en siete días “unha das máis baixas de España”, algo que ha ocurrido históricamente en la administración provincial tanto con el PSOE al mando, como también en el periodo que estuvo el PP al frente “é unha tradición desta casa.”

Políticas de empleo

La Deputación de A Coruña quiere fomentar el Plan de Emprego local, en una etapa actual “na que hai unha burbulla no sector da defensa”, a pesar de no tener competencias en este ámbito de creación de puestos de trabajo “e temos que pedir sempre permiso a Xunta.”

Valentín González Formoso no entendía como el Gobierno de España todavía no había modificado este apartado de políticas de empleo de la ‘Ley Montoro’ aprobada bajo la presidencia de Mariano Rajoy y, a pesar de estos problemas, “axudamos a crear 1.875 empresas e apoiar a 4.000 autónomos co financiamento das cuotas da Seguridade Social”, además de la creación de once coworkings y 300 empresas instaladas en ellas “sendo unha referencia a nivel nacional.”

También quería poner en valor el Coruña Estudio Inmersivo “o plató máis moderno de España e o segundo máis grande de Europa”, que le permite a las 400 empresas audiovisuales existentes en la provincia “ter unha plataforma para impulsar os seus productos e non ter que irse a Londres, Nova York ou Nova Delhi”, en un recinto que ya ha despertado el interés de productoras internacionales “que xa veñen a traballar aquí.”

Turismo y comercio

Una de las grandes apuestas de la Deputación de A Coruña es el turismo, tomando con eje central el Camino Inglés, el cual ha tenido en el último año un incremento de peregrinos de un 20%, por lo que la inversión de la administración provincial “está avalada polos números.”

También hacía referencia al programa ‘MercaNaVila’, con bonos de hasta 100 euros por persona para fomentar el consumo en los pequeños negocios de municipios de menos de 20.000 habitantes “que son a maoría dos concellos da provincia”, en una partida de 6 millones de euros.

Inversiones en Ferrol

Aprovechando su visita a Ferrol en estas ‘Conversas no Parador’, el presidente de la Deputación de A Coruña recordaba algunos de los proyectos realizados como la carretera de San Xoán o las tres fases de reforma de la carretera y aceras de Serantes – Aneiros – A Cabana. Y para 2026 ya ha comprometido la remodelación de la sede de la AVV de Cobas o la inversión de tres millones de euros en la recuperación de las baterías de costa, en un principio sin cañones, donde la administración provincial ha tenido que solicitar la autorización para hacerlo al no tener las competencias “para recuperar o patrimonio militar”.

La Deputación de A Coruña también ayudará en la remodelación de la plaza Ferrándiz y en la nueva iluminación de Ferrol Vello, además de realizar una inversión importante en la remodelación de la sede de Asfedro en O Confurco.

Carencias en las infraestructuras

Valentín González Formoso no quería dejar pasar esta oportunidad para hacer referencia a algo “moi evidente” como eran las carencias de Ferrolterra en materia de infraestructuras, teniendo claro que “hai que ir xa en mobilizacións contra os dous gobernos, o do Estado e o da Xunta”, calificando el estado actual de la ferroviaria como “de Terceira División” al respecto de las existentes en el resto de grandes ciudades gallegas, criticando la labor del gobierno central al respecto.

Al respecto al transporte en autobús, gestionado por la Xunta, “é lamentable, peor que nunca”, con una estación de autobuses “obsoleta e que moitas veces está a escuras”, como también una conexión Ferrol – A Coruña “que é un caos, con persoas que van de pé cando non é legal ou non facendo todas as paradas.”

Lucha contra la droga

Uno de los aspectos que centraba la intervención de Valentín González Formoso era la lucha contra la droga, marcándose como objetivo eliminar todos los campamentos existentes en diez años, en una estrecha colaboración con los ayuntamientos, como también con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para saber la magnitud del problema “hai que estudiar a realidade dos campamentos”, como, por ejemplo, “si en eles conviven menores, cal é a orixe e destino das toneladas de droga ou cantas toneladas hai”, entre otras.

Estado actual de As Pontes

Como alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso valoraba que su localidad estaba creciendo desde el punto de vista económico “con 4.000 novos contratos” convirtiéndose en un motor económico, en unos polígonos industriales con 10.000 puestos de trabajo principalmente para personas de la comarca.

A nivel de población As Pontes ha crecido en 2025 por primera vez desde 1989, un dato esperanzador, como también llevan creciendo tres años consecutivos en la renta per cápita “nunha aposta pola industria en potencia forestal”, en un momento de transición sociológica “e non podemos mirar atrás.”

En servicios sociales están construyendo la primera residencia destinada a la salud mental de la comarca, con la ayuda de la Deputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y el gobierno de España, con una inversión de tres millones de euros, esperando poder tenerla en funcionamiento en 2026.