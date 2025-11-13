Ferrol acoge por tercera vez los premios Paraugas del Clúster de la Comunicación de Galicia

Estos galardones, que ponen en valor la calidad del trabajo hecho por empresas de la industria, llegan a la su décima edición. Se presentaron más de 250 candidaturas y se han dado a conocer los 33 finalistas.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participó en la presentación de la décima edición de los Premios Paraugas, que se celebrarán por tercera vez en la ciudad. El evento, organizado por el Clúster de la Comunicación de Galicia, se celebra el viernes 21 de noviembre, en el teatro Jofre.

Estos galardones son un referente en el mundo de la comunicación y del marketing en Galicia y ponen en valor la calidad del trabajo hecho desde la comunidad, al tiempo que ensalzan la función de la creatividad, del diseño, de la impresión, del marketing, de la comunicación y de los eventos como medio para aumentar la competitividad y la capacidad de innovación.

Precisamente, esas serán las categorías que componen el certamen (con varios premios cada una), si bien también se otorgará el Paraugas de Ouro, Premio Novos Talentos, Premio do Público, Premio al Anunciante do ano, Premio Galicia Calidade, Premio Honorífico de Comunicación, que se concede a Santiago Fernández Latorre e el Premio Honorífico de Creatividade a Marisa Guitián.

“Ferrol volverá ser capital da industria da comunicación e do márketing e punto de encontro das mellores empresas do sector grazas a estes premios” afirmó el alcalde. Así mismo, recordó que “estes galardóns naceron co obxectivo de poñer en valor o traballo e amosar todo o potencial no ámbito da comunicación que temos en Galicia”.