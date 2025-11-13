A piscina da Gándara reúne este sábado nove clubs no XXXII Trofeo Cidade de Narón

A natación galega ten este sábado 15 de novembro unha das súas grandes citas en Narón. A piscina municipal da Gándara acollerá o XXXII Trofeo Cidade de Narón, que tamén celebra a súa XXII edición como Memorial Javier Lago, reunindo a nove clubs galegos nunha xornada de alto nivel competitivo.
Organizada pola Agrupación Deportiva Náutico de Narón coa colaboración do Padroado de Deportes do Concello, trátase dunha das probas máis lonxevas e prestixiosas do calendario galego. Na presentación do evento estiveron presentes o concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, o presidente da Agrupación Deportiva Náutico de Narón, Amando Guerrero e a entrenadora Arantza Rivas.
Santalla subliñou “a importancia de apoiar iniciativas como esta que combinan a promoción da actividade física co fomento dos valores deportivos e o traballo en equipo, especialmente entre a mocidade”. Desde a AD Náutico de Narón, Guerrero destacou “o labor da Agrupación na promoción do deporte base e na consolidación dunha cita que leva décadas situando a Narón como referente no ámbito autonómico” e Rivas remarcou “o compromiso dos nadadores e nadadoras locais, que cada ano demostran o seu alto nivel nunha competición xa emblemática”.
O Trofeo Cidade de Narón desenvolverase en piscina de 25 metros, con cronometraxe manual, e contemplará as probas tradicionais nas modalidades de estilo libre, costas, braza, bolboreta e estilos, xunto cos relevos mixtos 4×50 libre. Nesta XXXII edición estarán presentes os clubs CN Xove, CN Arteixo, CN Coruña, CN Culleredo, CN Ferrol, Marina Ferrol, CN Cedeira, CDN Ciudad de Santiago e a AD Náutico de Narón. O club anfitrión contará desta volta con 14 representantes, situándose entre as entidades con maior presenza xunto co CN Arteixo e o CN Ferrol.
En total, serán preto de 200 nadadores e nadadoras os que se lancen á piscina da Gándara. Entre os máis destacados figuran Lucía Vilarnovo (CN Ferrol), Paula Albes e Icía López (AD Náutico de Narón), o internacional Nicolás Astigarrabia (Marina Ferrol), Teo Sanesteban (Marina Ferrol), Daniel Meizoso (AD Náutico de Narón) e Óscar Etayo (CN Coruña), referentes das súas categorías e con marcas que prometen unha competición de alto nivel.
O XXXII Trofeo Cidade de Narón disputarase a partir das 17 tarde e estará aberto ao público xeral. O Concello convida á cidadanía a achegarse á piscina da Gándara para apoiar os participantes e gozar dunha tarde de competición que consolida a Narón como referente da natación galega.